Irá a la cárcel ex consejero de Trump

Un juez rechazó el intento del ex consejero de política exterior de la campaña de Donald Trump, George Papadopoulos, para retrasar su ingreso a prisión por dos semanas y afirmó que deberá entregarse este lunes, como estaba programado.



Papadopoulos buscó la demora hasta que un tribunal de apelaciones falló en un caso separado que cuestiona la constitucionalidad del nombramiento del Fiscal Especial Robert Mueller.



Pero este domingo, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Randy Moss, indicó que los argumentos de Papadopoulos no justificaron la demora.



El ex asesor se declaró culpable el año pasado de mentir a los agentes federales sobre sus interacciones con los intermediarios rusos durante la campaña presidencial de 2016, por lo que fue sentenciado a dos semanas de prisión, además de un año de libertad vigilada.



Asimismo, perdió la mayoría de sus derechos para impugnar su condena.Su abogado argumentó que el caso de apelación podría constituir una nueva evidencia que podría permitirle realizar un desafío legal.



Además, su defensa alegó que se debía proporcionar a su cliente un modesto alojamiento hasta que se fallara su apelación y sostuvo que, en caso de que ésta resultara favorable a Papadopoulos, no se debería haber dictado su encarcelamiento en absoluto.