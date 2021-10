IPN reconoce al profesor Carlos Retana Argueta por crear canal en Youtube para enseñar matemáticas

A poco más de un año, el enfoque digital --acorde con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la Geometría Analítica-- ha logrado tal éxito que entre sus 79 mil suscriptores tiene personas de México, Colombia, Estados Unidos, Hungría y otras partes del mundo, indicó el IPN en un comunicado.

Y subrayó que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, ha destacado la hazaña educativa de maestras y maestros con más voluntad que recursos en todo el país.

De igual manera, el director General del IPN, Arturo Reyes Sandoval, reconoció a los profesores politécnicos por llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante las plataformas institucionales y el uso de las herramientas digitales.

Retana Argueta, con el apoyo de sus sobrinos Lina Luz Chagoya Maldonado y Rodrigo Isaac Chagoya Hernández, quien realiza la edición de los videos y también estudia en el IPN, ha transmitido 22 programas, que van desde nociones básicas como el plano cartesiano, gráfica y ángulo de inclinación, hasta la elipse.

El ingeniero mecánico, de 68 años, aseguró que el uso de nuevas herramientas tecnológicas no es nuevo en la unidad académica, ya que fueron pioneros en impartir el Curso de Software Matemático, derivado de un diplomado que tomó, junto con otros profesores, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que les incentivó a buscar nuevas formas de enseñanza en esa unidad de aprendizaje.

"Cuando inició la pandemia por covid-19, todo el material con el que contaba y que tenía programado para impartir el curso se quedó en la escuela; entonces otro de mis sobrinos, Daniel Hernández Retana, me pidió una asesoría virtual, pero en ese momento yo desconocía cómo funcionaban las herramientas en línea, y me fue enseñando cómo hacerlo con una presentación de Power Point a través de Zoom, y poco a poco me fui adentrando en la utilización de estas nuevas herramientas para poder impartir mis clases", recordó.

El docente del CECyT 1 admitió que al principio enfrentó algunas dificultades para adaptarse a esta red social de videos, pero para el siguiente semestre estaba más preparado, consiguió un pizarrón y tomó una cámara para empezar con los videos, aprovechando las plataformas de Facebook y Zoom.

Después reunió un staff, con la ayuda de los más jóvenes de su familia, para empezar a grabar y subir los programas por el canal de YouTube que lleva por nombre: "Profesor Carlos Retana Argueta".

"A 41 años de practicar la docencia, el maestro Retana Argueta considera que siempre es un reto transmitir los conocimientos de matemáticas a las nuevas generaciones, porque cada vez cuentan con más herramientas tecnológicas que les dan las respuestas inmediatas, pero disminuyen su razonamiento y su agilidad mental, por ello recomienda practicar las operaciones manualmente y visitar su canal, si existe alguna duda procedimental", escribió un usuario.