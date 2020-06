Inyecta millonada la 4T a sus bancos

Cd. de México, México.

En 2019 los cuatro principales bancos de fomento reportaron en conjunto magras utilidades netas por 2 mil 437 millones de pesos, 72 por ciento menos que en 2018 y su peor resultado desde 2014. Pero eso no justifica recibir tal cantidad de recursos. De acuerdo con Enrique Díaz-Infante, investigador del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), la banca de desarrollo no se encuentra descapitalizada o con necesidad de recibir tal cantidad de transferencias. En la Cuenta Pública y en documentos de la Secretaría de Hacienda, sólo se justifica que los recursos se transfirieron para compensar pérdidas. El caso que más destaca por el incremento de dinero transferido es el Banco del Bienestar, dirigido por el ex senador morenista Rabindranath Salazar. La institución tenía aprobados 460 millones de pesos para 2019 y su presupuesto se incrementó en 5 mil 713 millones de pesos.

La aportación fue para construir 2 mil 700 sucursales, a través de las cuales se harán los pagos de los programas sociales del Gobierno federal. Nafin recibió 5 mil 888, Bancomext 4 mil 646 y Banobras 5 mil 742 millones de pesos. Es preocupante que se utilice el erario para proyectos que no son rentables como expandir las sucursales del Banco del Bienestar y para paliar pérdidas de otros bancos, afirmó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas, México Evalúa. De acuerdo con Hacienda, los recursos que se dieron para aliviar la situación en 2019 tuvieron como fin expandir el crédito en 2020 o incluso subsanar pérdidas. Ya en el primer trimestre del año se observa un incremento en otorgamiento de créditos en el caso de Nafin de 32 por ciento; Bancomext, 44 por ciento y Banobras, con el doble.

En el caso de Bienestar, el otorgamiento de créditos en 2020 ha sido nulo. Además, el gobierno no ha presentado un plan detallado de cuál será la reestructura a la que someterá a la banca de desarrollo, dijo Gustavo del Ángel, Investigador del CIDE, especializado en el sistema financiero.