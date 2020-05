Inyecta buena vibra

La música y la familia son las dos más grandes pasiones de Jon Secada, y en medio de la cuarentena obligatoria que vive en Miami, el cantante se ha replanteado su relación con ambas.

El cubano-estadounidense acaba de estrenar con Samo y Cero Coincidencias la canción "Playa o Montaña", creación musical a distancia y con la tecnología como principal aliada.

"Sin la tecnología no habríamos conseguido nada como hoy en día, hacer música y disfrutar a mi familia es lo que más disfruto en la vida. Y mi corazón se llena de alegría cuando canto y cuando los tengo cerca.

"Ni a Samo ni a Cero Coincidencias los conozco físicamente, cada uno hicimos nuestra parte por separado, la produjimos y se unió con tecnología. Fue una experiencia positiva entre todo lo negativo que estamos viviendo", comentó el intérprete de "Otro Día Más Sin Verte", ganador de tres Grammys.

FUSIONAN

TALENTOS

Mientras el ex integrante de Camila hizo su intervención desde CDMX, y el grupo de urbano pop lo hizo desde España, Juanma Leal (CNCO y David Bisbal) fue productor de la pieza completa.

"A mí me gustó la canción, lo que dice, la letra, lo que inspira. Y siendo sincero, creo que necesitamos mucha buena vibra en estos momentos. Es música urbana y es un estilo que me buscó. yo no la busqué", expresó Secada.

A un par de años de haber estrenado el disco Johnny Is Back ;), el cantante de 58 años afirmó que vivir en el encierro con sus seres queridos ha sido el pretexto idóneo para acercarse aún más a ellos.

"Estoy con mi esposa (Mari), y con mis hijos (Mikaela y Jon Henri) y también mi mamá. Estamos haciendo actividades que nos mantengan juntos, desde ver televisión, jugar y compartir lecturas.

"Estamos viviendo momentos muy difíciles, complejos, con una gran crisis. y ¿saben qué? No nos queda más que aprender y continuar. Hay que ser solidarios y hay que procurar la salud espiritual, mental y física.

Nos tenemos que ayudar unos con otros".