Involucran a alcalde en caso de despojo

Tuve que poner una denuncia penal porque son amenazas de muerte y quiero que la ciudadanía, que todo mundo se dé cuenta que está siendo una injusticia, y que el alcalde está metiendo las manos José Armando García López, denunciante

Cd. Victoria, Tam.- El alcalde Xicoténcatl González Uresti fue implicado en un caso de violencia intrafamiliar y amenazas de muerte, además del intento de despojo de una propiedad ubicada en el municipio de Güémez, dentro de la denuncia NUC 144/20 presentada ante la Agencia del Ministerio Público por el señor José Armando García López.



"El día de ayer estuve en la Fiscalía General haciendo una demanda penal en contra de dos personas, Guadalupe González Dávila y Nelly González Dávila, el primero por amenazas fuertes en mi contra, incluso de muerte, y la segunda por violencia familiar y violencia psicológica de mis hijos", denunció en rueda de prensa. Los hechos derivan desde febrero del 2018 cuando a este le fue impedido el ingreso a su negocio ubicado frente al aeropuerto Pedro José Méndez en el municipio de Güémez.

Los acusados son la exesposa de García López, Nelly, y su excuñado Guadalupe González Dávila quienes presumen ser protegidos del alcalde victorense, "siempre lo han dicho, que ellos tienen el apoyo de Xico, que es su padrino y es su amigo de toda la vida, y él los apoya... Y yo lo constató porque me están llegando patrullas de aquí de Victoria y mi negocio está en Güémez... Yo conozco a los policías de Güémez y no son".

Y agregó, "desde hace dos años he visto que el proceso ha sido siempre muy lento de parte del juez, todo con evasivas, con mal carácter... a lo cual yo me puse a investigar y siempre me lo dijo Lupón, el señor éste Guadalupe y su hermana, que su padrino era el doctor Xico ya que tenían mucha amistad, tienen mucha amistad ellos y que ellos estaban atrás de él y que lo iban a estar apoyando".

El ofendido dijo contar con evidencia de los sobornos que su exesposa daría al juez de lo Familiar que llevaba su caso, por lo cual decidió acudir ante el Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio en esta ciudad, "el día de ayer (martes) tuve que poner una denuncia penal porque son amenazas de muerte y quiero que la ciudadanía, que todo mundo se dé cuenta que está siendo una injusticia, y que el alcalde está metiendo las manos".