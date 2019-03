Invitan ´servidores´ a gestionar apoyos

Díaz Ordaz, Tam.

En las oficinas del programa nacional Bienestar aún están realizando la recopilación de documentos para las iniciativas de beneficencia social las cuales están destinadas a estimular y apoyar a las personas más vulnerables, a emprendedores, estudiantes y a quienes han sido víctimas del desempleo el cual abunda en la localidad.

Yaneth Míreles Moreno, "servidora de la nación", agregó que hasta ahora los censos han cubierto en un 100 por ciento del área rural y un 75 por ciento la cabecera municipal.

"Muchas de las personas han acudido a las oficinas, principalmente madres solteras, estudiantes y personas que no estudian y no trabajan (ninis), algunas otras por discapacidad, hemos atendido todas las solicitudes, más sin embargo eso no quiere decir que todos estén dentro del programa ya que a nivel nacional se realizará un estudio para ver quiénes son los que realmente necesitan el apoyo de Bienestar", externó la servidora de la nación.

Dijo que quienes más solicitan el apoyo son las madres solteras, más sin embargo en Tamaulipas hasta el momento no se ha presentado esa iniciativa. Otro sector, que también solicita mucho los apoyos son las personas discapacitadas.

Subrayó que el que se afilien al programa no quiere decir que el apoyo se les vaya a otorgar, ya que debido a su documentación se hará un estudio para ver si en verdad o no necesitan el apoyo.

En tanto a los "ninis", es fundamental que sepan que para poder gozar de las bondades de bienestar, tienen que conseguir empleo, además de que tienen que dar una análisis de su desempeño, en dado caso de que la empresa en la que trabajar presenta una sanción por irresponsabilidad o si abandona el trabajo antes d e2 meses el apoyo se le retirara permanentemente a la persona y no podrá tramitar ninguna otra iniciativa de Bienestar social.

Por último cabe mencionar que Yaneth Míreles Moreno, exhorta a las personas que quieran entregar su papelería a que acudan a las oficinas de Bienestar las cuales tan ubicadas en la calle Francisco I. Madero.