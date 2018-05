Invitan a rendir tributo a los soldados caídos

Edinburg, Tx. - Para honrar el sacrificio de los soldados caídos en el campo de batalla y sus familias, la ciudad de Edinburg y la Biblioteca Dustin M. Sekula invitan a la comunidad a la ceremonia anual del Día Conmemorativo de los Caídos, el viernes 25 de mayo a las 10:00 horas.

La ceremonia incluirá la lectura de los nombres de todos los hombres de servicio de Edinburg que perdieron la vida en conflictos a partir de la Primera Guerra Mundial. Familias de los héroes caídos más recientes, así como de los Medallistas de Honor del Congreso, Sgto. Alfredo "Freddy" González y Pvt. Pedro Cano estarán presente.

Los sonidos melancólicos de "Taps" serán seguidos por la colocación de una corona frente al Muro de Honor "Forever in Our Hearts" de la biblioteca por la America´s Last Patrol.

Letty Leija, directora de Biblioteca y Artes Culturales, invita a la comunidad a esta emotiva ceremonia.

"Es importante que sigamos recordando y honrando a nuestros héroes caídos y nunca olvidemos su sacrificio, ya que es a travzés de su valentía que continuamos disfrutando de nuestra libertad".

Autoridades y excombatientes de la región piden a la comunidad se unan a este tributo para reconocer el último acto de valor de estos héroes.