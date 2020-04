Invitan peloteritos a quedarse en casa

En los últimos días peloteros de diferentes organismos de Ligas Pequeñas se han manifestado en redes sociales con mensajes en el que invitan a la población en quedarse en sus casas para que ellos pronto puedan regresar a jugar beisbol.

Carlos Rodríguez, presidente de la Liga Infantil y Juvenil Niños Héroes, vio con buenos ojos que las novenas de la "familia púrpura" se unieran a esta positiva campaña.

"Me parece muy buena idea me imagino que los niños se han de sentir aburridos en sus casas y ya quieren regresar a entrenar y jugar beisbol, además eso habla bien de los jugadores ya que respetan en no salir a la calle, así como lo ordenan nuestras autoridades", comentó Rodríguez.

Equipos como los Cachorros, Blue Jays, Raptors, entre otros más se manifestaron con coloridos mensajes en Facebook "Quédate en casa para que nosotros podamos regresar pronto a los campos a jugar beisbol".

La mesa directiva de la Niños Héroes detuvo su actividad deportiva desde el pasado 15 de marzo y están a la espera que la pandemia del Coronavirus desaparezca para poder reanudar las acciones.

"Si no tienen necesidad de andar en la calle quédate en casa no se expongan a que se contagien y se propague y está situación tenga mayores consecuencias", expresó.