Invitan a la diversión

Ciudad de México

Con el alcohol como pócima secreta, el tímido y nervioso Mateo se transforma en un ser confiado y muy malacopa que llenará de diversión las pantallas de cine.

En Malacopa, que mañana se estrena en México, desde que este segundo personaje, llamado así precisamente, "Malacopa" (Luis Ernesto Franco), aparece en la vida de Mateo (Luis Arrieta) le confiesa que son uno mismo. Mateo siempre podrá ver qué hace su contraparte sin poderlo controlar.

"Es la misma persona a la que le sale el Mr. Hyde cuando toma su poción mágica y hay que lograr que eso se mantenga en la esencia de lo que es Mateo.

"Antes de empezar a filmar yo sabía que tenía que vencer el miedo al ridículo y a la autocrítica, porque muchas veces a los actores es donde nos limitamos a no experimentar rangos distintos y nos quedamos en una zona de confort", comentó Franco en entrevista.

El mayor desafío que enfrentó Franco fue buscar el nivel de locura permitida en escena sin que pareciera forzado, pues aunque "Malacopa" es un demente, tenía que estar en los niveles creíbles, algo que considera sí logró en sus escenas favoritas.

"Hay una donde se meten a robar a casa de Mateo y él (Arrieta) se mete al baño a tomar para que aparezca 'Malacopa', que sale como un Bruce Lee a madrearse a todos. Estuvo muy divertido porque tomé clases para hacer la coreografía.

"Ahí sí me dejé ir porque eran ese tipo de situaciones donde sí se permitía que me fuera hasta el exceso. Había máscaras, disfraces, piruetas y cosas extraordinarias. Fue de las escenas donde me divertí mucho y eso se ve porque me dejé de preocupar", contó Franco.

Arrieta tampoco quiso quedarse atrás en el riesgo que quería correr, porque aunque su personaje es más calmado, le tocará sufrir las consecuencias de lo que hace en la borrachera.

"Hay una escena donde estoy suspendido sobre una viga. Hablé con la producción y les dije que yo no quería que la viga estuviera a un metro del piso, que la voláramos a seis o siete para que sintiera el riesgo.

"El director y productores accedieron dejando la escena al final del rodaje, así si me caía no pasaba nada porque era la última escena", bromeó el protagonista.

La cinta es dirigida por Armando Casas y cuenta también con participación de Alfonso Arau y Danna García.