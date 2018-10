Invitan al Valle a escuchar narrativa de ´El Rinche´

Edinburg, TX.

Christopher Carmona y Mnica Munoz Martínez son los autores de "El Rinche...", obra que estarán discutiendo en la Biblioteca Dustin Michael Sekula Memorial.

"El Rinche: The Ghost Ranger of the Rio Grande", ha sido catalogada como una emocionante saga fronteriza arrancada de las páginas de la historia de Texas. Les da a los lectores más jóvenes una lección de historia crucial mientras los mantiene cautivos a través de sus páginas.

Una novela, ambientada en el sur de Texas, que desafía la historia de Lone Ranger con un superhéroe chicano a principios del siglo XX. Las familias mexicano tejanas han estado viviendo en el sur de Texas durante cientos de años. El ferrocarril ha traído otra oleada de colonos anglosajones que buscan nuevas tierras por cualquier medio necesario.

La familia de Chonnie ha sido asesinada y los tejanos mexicanos están siendo aterrorizados en nombre del progreso por una organización despiadada conocida como los Rangers de Texas.

¿Qué hará Chonnie? ¿En quién se convertirá? Los que han aterrorizado a la comunidad mexicoamericana pronto se encontrarán con su igual.

El Dr. Christopher Carmona es profesor asistente de escritura creativa y coordinador de Estudios mexicoamericanos para el campus Brownsville de la Universidad de Texas Río Grande Valley. Es miembro del Comité Ad Hoc de la Junta de Educación del Estado de Texas para Estudios Mexicanos Americanos. Actualmente, se desempeña como Presidente del Comité NACCS Tejas Foco para la Implementación de MAS en la Educación PreK-12 en Texas.

Mónica Muñoz Martínez es profesora asistente de Estudios Americanos y Estudios Étnicos en la Universidad de Brown y becaria del Andrew Carnegie Fellow. Es cofundadora de la organización sin fines de lucro Refusing to Forget, que exige un juicio público contra la violencia racial en Texas.

Martínez ayudó a desarrollar una exhibición sobre el terrorismo racial a principios del siglo XX para el Museo de Historia Estatal de Bullock Texas y ha trabajado para obtener cuatro marcadores históricos a lo largo de la frontera Estados Unidos-México.

Pero, la verdadera historia podrá ser escuchada de los autores del libro el próximo jueves 1 de noviembre en la biblioteca Dustin M. Sekula a partir de las 18:00 horas.

Cada autor, con su propio estilo de escritura único, cuenta un fragmento de la historia de vigilantes y agentes de la ley de Texas, incluidos los renombrados Rangers de Texas, que asesinaron a los residentes