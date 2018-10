Invitan al teatro ¡gratis!

El Mañana de Reynosa en su firme objetivo de difundir y promover el arte y la cultura, hace pública la información de importancia en el ámbito cultural como lo es la presentación de la puesta en escena ´Los niños perdidos´ basada en el cuento "A los pinches chamacos" de Francisco Hinojosa, esta obra cuenta con la dirección de Esteban Castellanos y se presentará en El Centro de Bellas Artes Múgica en el 4to Festival de la Cultura Reynosa 2018, el próximo miércoles 24 de octubre ¡completamente gratis!.

Con más de 700 funciones nacionales e internacionales, esta puesta en escena del autor más popular de la literatura infantil en México, ya cuenta con más de 15 años en escena ininterrumpidos, lo que es sin duda garantía de éxito.

"Los niños perdidos" responde a la necesidad de hacer evidente una de las problemáticas más importantes que aqueja a nuestra sociedad en la gran urbe: La violencia familiar, y una de sus consecuencias, la violencia infantil.

LA TRAMA

Los niños perdidos aborda el tema de aquellos niños que nuestra ciudadanía ha creado: "Unos pinches chamacos" sin límites, producto de la violencia urbana, de una sociedad que los margina, que no les da ningún valor y que por su falta de atención ha creado pequeños monstruos que expresan su desazón ante el mundo a través de lo único que les da poder en esta historia: una pistola. Una historia que fluye con rapidez por el alma de tres niños en un complejo vaivén entre inocencia y maldad.

HUMOR NEGRO

Este relato escénico se cuenta a través de un espectáculo unipersonal, donde el actor da vida a más de quince personajes en escena, construye con su cuerpo los ambientes y situaciones de la urbe y rincones que la expresan: un edificio, un taxi, un restaurante, una tienda, la calle y el metro.

La forma de abordar los temas como los niños de la calle, la violencia intrafamiliar y violencia urbana, se sitúa en ese poco socorrido lugar que media entre los asuntos serios, dolorosos e incómodos y un humor crítico que no busca moralizar ni ofrecer soluciones que no están al alcance e intenciones del arte: Los niños perdidos se instala en el terreno del humor negro y la agudeza irónica de quien acepta que vive en un mundo que no tiene remedio y sin embargo, intenta al menos, pensar en sus problemas.