Invitan a quedarse en casa

Los Tigres del Norte no sólo se dedican a hacer críticas políticas en sus canciones, también sienten la responsabilidad social de pedir a sus fans que se queden en casa, para que el coronavirus ya no tenga más cifras mortales.

En un video que dieron a conocer a través de sus redes sociales, los integrantes dieron sus diferentes puntos de vista. El líder del grupo, Jorge Hernández mencionó sobre el caso en el país: "En México nos encontramos en la fase 2 y una de las recomendaciones más importantes, es quedarnos en casa para evitar la escalada de contagios".

TODOS A CUIDARNOS

Por su parte, el acordeonista de "Los Incansables", Eduardo Hernández, habló de la importancia de ser solidarios y cuidarnos entre todos en estos tiempos difíciles que vive la humanidad ante la pandemia de COVID-19.

Hernán Hernández (bajo) también señaló a los seguidores: "Si nos cuidamos todos, juntos saldremos más rápido de esta situación". Por su parte Luis Hernández manifestó que "la meta es no contagiar y no contagiarse".

Los focos de alerta se dieron cuando el baterista, Óscar Lara, no apareció en el clip. Así los "Jefes de Jefes" informaron: "Nuestro Óscar está muy bien, no aparece en el video porque no estaba disponible para la grabación, pero les manda un abrazo grande, esperando que se estén cuidando".