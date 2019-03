Invitan a mujeres acudir a talleres de autoempleo

María Luisa Tavares Saldaña, directora del Instituto de la Mujer en Reynosa hizo un llamado a la población femenina para aprovechar los servicios que se ofrecen en el inmueble.

La convocatoria está abierta para los cursos de autoempleo, asesoramiento jurídico en casos de violencia, terapia psicología individual, de pareja o familiar, platicas prenupciales, entre otros.

Hasta el momento se han brindado más de 2 mil atenciones en lo que va del año.

"Buscamos la participación de la población en general a través de centros educativos brindamos capacitaciones, conferencias para llegar a la capacitación de las mujeres en una vida de paz".

El organismo cuenta con un presupuesto municipal para este año de 7 millones de pesos.

Los cursos son gratuitos, tienen como finalidad empoderar y crear independencia económica en el sector femenino.

Reconoció que uno de los grandes retos a los que se enfrentarán en los próximos meses, es la eliminación de programas federales como casas de asistencia para mujeres violentadas.

"Hay circunstancias que no nos parecen como el cambio de recurso, ellos consideran que es mejor dar el dinero a las mujeres víctimas pero no han contemplado que ahora el agresor recibirá un salario porque ellas tienen que recibir previo capacitación y cursos para entender que no se merecen estar en un ambiente de violencia".

El taller más próximo se realizará este 14 de marzo en las instalaciones ubicadas en la calle Morelos y Zaragoza.

Recordó que el instituto también entrega constancias de maternidad a las madres solteras.