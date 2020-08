Invitan a menores a mañanera... en plena pandemia

Cd. de México

Los alumnos, quienes llegaron a Palacio Nacional desde antes de las 6:00 horas, pertenecen a la escolta de la Escuela Secundaria Técnica Número 86, que se localiza en la Alcaldía de Venustiano Carranza. Ingresaron uniformados y con cubrebocas bajo la supervisión del director del plantel, practicaron unos minutos en un patio contiguo al Salón Tesorería, y entraron a éste -formando la escolta- a las 6:10 horas.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en un video grabado en Palacio Nacional que los niños no son afectados por el Covid-19, aunque sí pueden contagiar. "Los niños afortunadamente no son afectados por el Covid, pero sí transmiten, sí pueden contagiar y afectar a miembros de la familia", señaló el Mandatario en contrasentido a la evidencia científica y los datos oficiales. López Obrador además dijo que el regreso a clases no puede ser presencial o de lo contrario se pondría en riesgo tanto a los alumnos como a la población más vulnerable.