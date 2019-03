Invitan a carrera de súper héroes para niños autistas

Edinburg, Tx. - Aunque la cita no es hasta el próximo 6 de abril , desde ya la convocatoria está abierta para la carrera pedestre de súper héroes, en beneficio a los niños con autismo, en donde podrán participar en el trayecto de 5 kilómetros a recorrer o la caminata divertida.

La organización Team Mario un grupo asociaciones llevan a cabo la jornada anual Rock and Glow Superheroes 5K Run for Autismo and buddy fun walk, que en parte destaca la importancia del apoyo de la comunidad para la casa de los pequeños con autismo.

La misión de Team Mario es educar, apoyar y defender a los niños y las familias afectadas por el trastorno del espectro autista (TEA). Una coalición de familias, amigos y profesionales dedicados a inspirar esperanza, éxito académico y una mejor calidad de vida mediante la sensibilización de la comunidad para promover la seguridad, la aceptación y la independencia de los afectados por el TEA.

El recorrido se llevará a cabo a partir de las 18:00 horas del próximo 6 de abril, fecha que coincide con la celebración del Día Mundial para la Concienciación sobre el Autismo. Se contempla la participación de decenas de participantes que se sumen a esta noble causa adquiriendo un kit para participar que consta de una playera para adultos y una capa de superhéroe para los más pequeños y tendrá una cuota de recuperación.