Invitadas Fuerzas Armadas a la toma de protesta: Muñoz L.

Ciudad de México

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, rechazó que se haya "desinvitado" a representantes de las Fuerzas Armadas a la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre.

"No se le ha quitado la invitación a nadie, en ese asunto es importante que no haya rumores, por eso también damos una información confirmada. Lo que no haya salido de nuestra boca, póngalo en duda, cualquiera lo puede inventar. Van a venir, claro que sí, tendrán su lugar, no en el salón de sesiones, pero podrán venir en el lugar donde les corresponde", afirmó.

Muñoz Ledo dijo que todavía siguen revisando con el equipo de transición el cambio de gobierno, "estamos afinando detalles".

EXIGEN LOS PARTIDOS DISCULPA

Las bancadas del PAN, PRI y PRD exigieron que se ofrezcan disculpas a las fuerzas armadas, por parte del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y los organizadores de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, por el agravio cometido al desinvitar a altos mandos a la ceremonia del 1 de diciembre, en San Lázaro.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente de la Comisión de Marina, Eruviel Ávila Villegas (PRI), pidieron que se corrigiera lo que señalaron que pudiera haber sido un "desatino" y "descuido", al tiempo que deploraron que a las fuerzas armadas se les hace objeto de una falta de respeto.