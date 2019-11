Invita LeBarón a marcha el domingo en CDMX

CHIHUAHUA, Chihuahua.

El activista Julián LeBarón convocó a una marcha este domingo primero de diciembre en la Ciudad de México, un día antes de la reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. "Soy Julián LeBarón, los invito a marchar con nosotros este domingo primero de diciembre para demostrar solidaridad con las familias de todos los mexicanos que han sido secuestrados, desaparecidos y asesinados a manos de criminales", dijo en una grabación en redes sociales.

La marcha iniciará a las 11:00 horas del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

La reunión con el Mandatario se programó a las 10:00 horas del 2 de diciembre en Palacio Nacional. A su vez, Bryan LeBarón, primo del activista, dijo que continuará buscando que los cárteles de la droga en México sean designados como terroristas en Estados Unidos.

"Yo me enfocaré en estar en contacto con los miembros de Congresos de los Estados Unidos que nos apoyan en nuestros esfuerzos de declarar a los cárteles en México como organizaciones terroristas foráneas", declaró.

El viernes, escribió un comunicado en el que consideró que los cárteles mexicanos representan más peligro para Estados Unidos que los grupos terroristas. Posteriormente el domingo, a través de una petición electrónica a la Casa Blanca, se pidió a Estados Unidos llamar terroristas a los cárteles mexicanos.

"Por la presente, solicitamos al gobierno de los Estados Unidos que designe a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras", publicó la familia en el documento difundido el 24 de noviembre en el sitio https://petitions.whitehouse.gov

El 4 de noviembre, nueve miembros de las familias LeBarón y Langford, fueron asesinadas en La Mora, Municipio de Bavispe, Sonora, en los límites entre Sonora y Chihuahua. 'Irresponsable creer que México tiene control'La familia LeBarón consideró que es irresponsable creer que México mantiene el control de la situación sobre los cárteles luego de la masacre de nueve miembros de la comunidad mormona en los límites entre Sonora y Chihuahua.

En una carta escrita por familiares de las Colonias La Mora y LeBarón, extendieron su agradecimiento al Presidente Donal Trump por su apoyo, ya que reconoció, agregaron, la gravedad de la situación en México aun antes de asumir la Presidencia. Incluso, recordaron que Trump ofreció asistencia al ex Presidente Enrique Peña Nieto para atacar a los cárteles sólo tres semanas después de ingresar a la Casa Blanca.

"El Presidente Trump también ha expresado un gran respeto y admiración por el Presidente López Obrador, y ha extendido varias invitaciones de asistencia para llevar a los cárteles ante la justicia. Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, incluidas las lesiones y el asesinato de nuestros amados, es irresponsable creer que México mantiene el control de la situación", consideraron en la misiva.

"El Gobierno mexicano carece de los recursos necesarios para proporcionar el estándar más básico de seguridad en muchas partes del País. No pueden competir con los miles de millones de dólares que fluyen a las manos de los cárteles cada año, los cuales financian las impresionantes armas y el terror que distribuyen con ellas todos los días". Expusieron que la crisis de la trata de personas, el tráfico de drogas ilegales y la violencia no se detienen en la frontera, ya que esta es una epidemia internacional. "Compartimos un enemigo común.

Ahora es el momento de colaborar para promover soluciones legítimas y avanzar con acciones firmes y definitivas.

Dentro de nuestra petición al Presidente Trump, incluimos la demanda de que se respete plenamente la soberanía de México", puntualizaron.

A lo largo de la historia, señalaron, muchas grandes naciones han colaborado para encontrar un terreno común para combatir el mal.

"Ahora es el momento para que nuestros líderes creen una alianza audaz y poderosa. Este momento es la mayor oportunidad para fomentar la mayor alianza jamás establecida entre nuestros países", consideraron. Al establecer primero la seguridad y proteger la libertad, añadieron, podremos cocrear una asociación económica que establezca mayores oportunidades y crecimiento para todos nuestros ciudadanos.

"Ahora es el momento. Retomemos a México de las manos de los terroristas", pidieron. "No somos 'vende patrias' o traidores a nuestro País. La realidad es que la seguridad, la libertad y las oportunidades económicas del pueblo mexicano han sido secuestrados por la violencia y la brutalidad de los cárteles. Si nosotros, los ciudadanos de México, no exigimos la justiciar ahora, no quedará patria para vender".

"Nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, es bastante capaz de negociar en nombre del pueblo mexicano. Él tiene toda nuestra confianza en ese aspecto, sin embargo, debe actuar ahora, mientras el mundo está dispuesto a ayudar a disolver esta crisis".