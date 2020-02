Invita a ´Smarphonografía´

La tecnología nos brinda muchos beneficios más allá de solo podernos conectar, nos da la opción de podernos expresar por medio de una imagen. Tomar selfies, paisajes, familia, amigos hasta lo que comemos se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad y es maravilloso poder sacarle partido a esa herramienta que tenemos al alcance.

Ya sea para perpetuar nuestros recuerdos o solo por diversión el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes ofrece el taller de "Smarphonografía" un taller teórico práctico impartido por la LDG.

Esmeralda Ramos, que tiene como objetivo impartir conocimientos básicos de fotografía con la finalidad de sacarle el mejor partido posible a los dispositivos celulares no importa cuál sea la marca o modelo, la idea es generar una visón creativa y practica al realizar ese ejercicio, que más que una moda es ya como un estilo de vida al realizar un archivo documental de nuestro día a día.

El taller consta de tres días secuenciales inicia el viernes 31 de enero de 17:00 a 20:00 horas seguido por el sábado 1 de febrero, terminando el domingo dos de febrero de 10:00 a 14:00 horas respectivamente, en el Centro de Artes del IRCA.

El taller es gratuito, no se requiere tener conocimientos previos, para chicos de 15 años en adelante, lo único que necesitan es entrar a la página de IRCA Oficial en Facebook y enviar un inbox con sus datos para inscribirse y contar con un celular inteligente.

Nacida en Reynosa Tamaulipas, egresada de la UVB como Licenciada En Diseño Gráfico ejerce como editor editorial en distintas casa editoras diseñando páginas y suplementos en los periódicos de la localidad, así como en el Valle de Texas por cerca de 22 años, edita y ejerce como director general de la revista GENS cultura y sociedad ganándose un lugar como medio de difusión cultural, gracias a ello es llamada en el 2008 a realizar la imagen y difusión del Festival Internacional Tamaulipas, Reynosa.

Su inquietud por la fotografía la lleva a estudiar con maestros como Miguel Angel Caméro, Protacio Serna, Adrián Vázquez, Ivonne Venegas, Zony Maya y la fotógrafa de Bellas Artes Lorena Alcaraz, el taller de ¨iphonografía¨ en ALK studio de Andrea Alka, logrando como resultado después de varias colectivas su primera exposición individual en el Museo Adolfo López Mateos "Alma y vida en el estand", así como la realización de una serie de fotos en bellas artes de los conciertos del Mtro, Enrique Ramos, la fotografía oficial en años consecutivos del Festival Cultural Agua Blanca y del Grupo Cultural Branshala de Atizapán de Zaragoza.

Se especializó como maquillista en el studio MG makeup de la Maestra Mariana Galindo, logrando muchas satisfacciones laborales como participar como maquillista en comerciales o producciones de TV Azteca, productoras independientes e inclusive en la serie italiana Zero Zero Zero como maquillista en jefe. Vivió la experiencia de impartir el taller de fotografía como evidencia del maquillaje dentro del diplomado de maquillaje integral en la academia de San Carlos, así como el taller de smarphonografía en el festival cultural Agua Blanca.