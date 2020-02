Invita a ser feliz sin límites

El doctor César Lozano llegó al escenario del Parque Cultural Reynosa la tarde del viernes 21 de febrero para dictar su conferencia Actitudes Positivas ante la Adversidad, logrado un lleno total en las dos funciones que ofreció, previo a su presentación hablo con los medios de comunicación acerca de las soluciones para poder dejar preocupaciones a un lado y ser feliz.

De entrada dijo: "Iba hacer una función ahora van a ser dos porque se agotó la de las ocho, y eso me hace sentir muy agradecido muy bendecido con Reynosa de que siempre llena el teatro, lo mejor es que lo recaudado es para equipar a 200 jóvenes con una mochila para ser brigadistas en desastres naturales, eso es innovador y está a cargo del DIF municipal, los felicito"

Respecto a la conferencia dijo: "Ahora estamos viviendo momentos muy difíciles, no sólo me refiero a la violencia y a la inseguridad, a todos nos ha conmovido el caso de esta niña Fátima, todos tenemos en casa una madre, una abuela, una hija y nada más de imaginarnos a la atrocidad que estamos llegando, a la falta de valores, de ética a la que estamos cayendo, esto es un problema que tenemos todos y que todos tenemos que alzar la voz, no más violencia; yo creo en el poder de la intención que somos más los optimistas, los positivos más fácilmente podremos disminuir todo tipo de problemas y apoyo totalmente el paro del 9 de marzo".

En cuanto porque se genera lo negativo explicó: "No confundamos lo que es una queja, o alzar la voz, a lo que es la negatividad yo puedo ser optimista positivo y alzar la voz, ser feliz no es estar todo el día riéndose, ser feliz es ser fuerte, es la actitud de encontrar cualidades, donde sólo hay defectos ser feliz también es la capacidad en encontrar lo bueno entre lo malo".

Así mismo comentó, respecto a la educación de los hijos: "Hay que agregar la inteligencia, las emociones, pues tú puedes ser un papá muy estricto, pero muy amoroso, tu puedes decidir desde el amor o desde el miedo, todo el miedo incluye coraje, resentimiento, rencor, envidia y de más desde el amor, es paciencia prudencia bondad tolerancia, decide desde el amor creo que a todos nos corresponde hacerlo".

En cuanto a que tan difícil es consolar a quien ha perdido a un ser querido, de manera violenta aseveró: "No hay palabras que reconforten un corazón, pero que sus crímenes no queden impunes, no nos quedemos callados, no nos quedemos con lo brazos cruzados, yo recomiendo tres cosas, uno que seas un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hijo primero, que tú cambies, segunda situación que yo me cuestiono normalmente que puedo hacer para que mi núcleo mi alrededor no haya tanta violencia y todos podemos hacer algo en nuestra trinchera y tercero claro exigir que se cumplan con su trabajo las autoridades; pero que quede claro donde se aprende todo esto en la casa si eres un buen padre y los llenas de amor y límites en un hogar donde se crece con amor difícilmente hay violencia".

E indicó si todos nos unimos con la intención de amor puede haber milagros.

Cesár Lozano cumplió 27 años de conferencista internacional, y lo más significativo para él en estas casi tres décadas de trabajo es: "Yo creo que todos los que estamos ahí podemos llegar a tocar el corazón de alguien con un mensaje con una palabra con un whatsaap te llegó algo y sabes que lo necesita alguien mándaselo a alguien todos somos personas de cambio"

Además dijo que son tantas las vivencias durante estos 27 años que le gustaría que las contaran quienes las vivieron, no él y cerro con la frase matona de la conferencia.