Invita a empoderarse

"Cuando dices esa frase es porque estás convencida de lo que vales; hay una fragilidad en la mujer y muchas veces nos dejamos llevar y convencer de que no somos suficientes, capaces, que somos débiles, que no podemos solas, y eso cuando, nos invade el alma, impide que nuestro camino sea de éxito impulsado por nosotras mismas y la verdad es que no, nosotras somos capaces de lograr muchas cosas solas", afirmó la famosa en conferencia de prensa.

ES UN ADELANTO

El tema se trata de un adelanto de su nuevo EP, próximo a estrenar.

En diversas ocasiones, la intérprete de "Tú No Eres para Mí" ha recibido la propuesta de ser más atrevida en sus videos, incluso abordar temas sexuales en sus letras con el fin de convertirse en una artista más popular y mucho más comercial, pero esto es algo que, simplemente, la celebridad, de 48 años, no desea para su estilo.

"Mis canciones las cuido mucho porque quiero que sean sinónimo de construcción y de positivismo, de invitar a la reflexión, a las buenas actuaciones. Yo soy muy pudorosa, tengo claro hasta dónde puedo o quiero mostrar a nivel de cuerpo, cuándo ser sensual o sexual.

"Muchas veces amigos del urbano me dicen que eso es lo que vende: hablar de sexo, pero yo no soy así; hay cosas que la industria dice una cosa, pero pues yo, por ejemplo, no perreo, no hago ese tipo de cosas porque en mi sistema está más bien otro tipo de perfil", aseguró.

REPRUEBA A J BALVIN

Es por ello que reprueba el video "Perra", de su colega J Balvin, aunque a él lo defiende de las acusaciones de machista y misógino que ha recibido.

"Como lo conozco en persona sé que (J Balvin) no demerita a la mujer. Sí creo que a veces el lenguaje de las canciones excede lo que, de repente, el artista siente y piensa", dijo la colombiana.

En el clip del intérprete de "Agua" se mostró a mujeres afroamericanas siendo tratadas como mascotas, lo que causó tanta controversia que el artista decidió no sólo disculparse por él sino también eliminarlo de todas las plataformas de música.

"Vi en estos días que expresó sus disculpas a través de un video en redes, me parece sensato si él lo siente desde el fondo de su corazón. Es sensato sentir que uno se equivocó y reevaluar, ése es el proceso de la vida, de eso se trata", apuntó Fanny Lu.