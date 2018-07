Invidente, luchadora incansable. Historias de vida...

Me gusta ser abogada, porque es una profesión muy noble, difícil, me alienta el hecho de poder ayudar a los demás, hay mucha gente que ignora muchas cosas de las leyes, y se sienten vulnerables ante una sociedad que a veces se aprovecha de ellos y me complace mucho poderlos ayudar, sacar de sus dudas . Aurora García Ontiveros, abogada invidente

Río Bravo, Tam.- Aurora García Ontiveros, es una joven que padece devisual congénita, tiene ya 25 años de edad, pero nada se le dificulta, es luchadora incansable de sus sueños, los cuales buscan ayudar a una sociedad vulnerable. Ella se adaptó a una vida totalmente normal. En la escuela siempre tuvo un trato igualitario, nunca hubo diferencias, siempre la respetaron los maestros como los compañeros, nunca permitió que le hicieranpor su condición, al contrario, demostró que suno era un obstáculo para cumplir sus metas.

Fue gracias al impulso y consejos de sus padres, Aurelio García Herrera (+) y María de los Ángeles Ontiveros, que Aurora salió adelante, hasta llegar a estudiar la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas, una carrera en donde se tiene que aprender hasta los puntos y comas:

"Esta carrera tiene mucha teoría, y al no contar con libros en lectura braille, mis padres eran quienes me leían los libros de texto, y yo escuchaba atentamente y así aprendía", comentó Aurora.

Asimismo añadió:

"Me gusta ser abogada, porque es una profesión muy noble, difícil, me alienta el hecho de poder ayudar a los demás, hay mucha gente que ignora muchas cosas de las leyes, y se sienten vulnerables ante una sociedad que a veces se aprovecha de ellos y me complace mucho poderlos ayudar, sacar de sus dudas", dijo.

Aurora hace poco estuvo trabajando en una dependencia, desempeñándose muy bien en al área jurídica, pero por razones ajenas a ella, tuvo que dejar ese trabajo, ahora se encuentra desempleada, espera pronto encontrar un nuevo empleo, en donde pueda ayudar a la gente que más lo necesita.

Aurora además de ser abogada tiene una pasión por tocar el piano y cantar, fue ganadora del concurso de canto Talento Riobravense, lo cual le permitió grabar una canción que se escuchó mucho en las estaciones locales de radio, también ha representado a Río Bravo en concursos de canto en la capital del estado, trayendo honrosos lugares, es ella una ejemplo de vida, en donde se puede ver que si se tiene una meta, se puede lograr:

"Yo quiero seguirme preparando, hacer una Maestría y porque no, después un Doctorado, mi discapacidad visual no es una limitante sino un reto", expresó.