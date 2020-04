Inviable los ´hoteles Covid-19: hoteleros

Tampico, Tam.- Los hoteleros del sur de Tamaulipas consideran que es inviable convertir a los hoteles en atención para Covid-19, toda vez que no cumplen con los requisitos, además primero se tienen que saturar los hospitales públicos y los temporales.

Iñigo Fernández Bárcena, presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas dijo que las disposiciones emitidas por gobierno en el sentido de que los hoteles podrían convertir en hoteles Covid primero se tendrían que consensar con los empresarios y dependiendo al acuerdo que se llegue, se podrían utilizar o no.

"Hasta el momento primero, no hemos recibido ninguna solicitud formal. Si es cierto que el protocolo de centros de hospedaje establecido por gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo y de Salud federal establece la posibilidad de hacer hoteles Covid y no Covid, en el sentido de hospedar huéspedes sospechosos de casos en un hotel y no sospechosos en otro hotel para que los sospechosos los puedas aislar, es lo que establece el protocolo, pero hasta el momento no ha habido solicitud formal respecto a ello", indicó.

Fernández Bárcena refirió que antes de llegar a eso, primero tendrán evidentemente que saturarse los hospitales públicos, luego los privados además de los hospitales móviles y ya después tendría que verse si hubiera hoteles que pudieran cumplir con esas características, "y que haya además un acuerdo entre la dependencia gubernamental y el hotel".

Precisó que sin ser experto en materia de salud, es inviable que un hotel en donde se tiene alfombras pudiera ser utilizado para los casos de Covid-19.

Lo que sí sería viable, es que se pudieran resguardar las personas que requieran de hospitalización, pero no específicamente del Covid-19.

"Tendrían que canalizar en hoteles a personas no relacionadas con Covid-19 sino otro procedimiento quirúrgico donde necesiten recuperarse y en hoteles pudiera dar cabida siempre y cuando, recalcó, haya cuerdo entre gobierno y hotel.

Dijo que tal vez el gobierno esté contemplando los hoteles Covid-19 buscando alternativas pero reiteró que no hay ninguna solicitud formal.

Iñigo Fernández aclaró que depende bajo qué circunstancias y que parámetros se pueda dar que entraran los hoteles en apoyo pero dejó en claro que antes de llegar a hotel Covid-19 debería saturarse el hospital publico y privado.