Inviable alterar rutas para esquivar baches

"Hay enojo, no de ahorita, lo hemos manifestado... pero hemos sido muy cautos y vamos a seguir siéndolo y vamos a seguir echando mano de lo que se pueda para nosotros poder sacar adelante los compromisos que tenemos con el usuario Ramón Hernández Manríquez, secretario general de la Unión de Micros y Taxis Verdes

Cd. Victoria, Tam.- El secretario general de la Unión de Micros y Taxis Verdes, Ramón Hernández Manríquez, descartó que se esté contemplando la modificación de las 31 rutas de Transporte Público en la localidad para evadir las calles en mal estado, y con esto reducir los costos en mantenimiento y reparación por descomposturas.

"¿Por dónde nos iríamos entonces?", cuestionó al considerar que la mayoría de las calles se halla en mal estado, "no tenemos contemplado hacer ningún movimiento, para hacer un movimiento por ejemplo alguna modificación de alguna ruta se necesita un estudio técnico para que no haya afectación a otras rutas, para que no haya afectación al usuario".

Hernández Manríquez precisó que son las llantas y las suspensiones de las unidades las que más averías sufren debido a la pésima condición de las calles; recordó que es desde hace varios años que el sector enfrenta graves problemas económicos debido al precio elevado de los combustibles y de las refacciones, por lo que esta situación sólo viene a dificultarles la prestación del servicio.

"Sabemos que no hay dinero que alcance, su servidor tuvo la oportunidad de estar como regidor en alguna ocasión y no hay la capacidad económica para entrarle a la cuestión de las inclemencias del tiempo, pero cuando se vienen las lluvias quedan severamente deterioradas las calles aunado a lo que ya estaban deterioradas".

El representante de los concesionarios indicó que en algunas rutas los propios transportistas se han encargado de reparar los baches más problemáticos debido a la falta de respuesta del Ayuntamiento, "hay enojo, no de ahorita, lo hemos manifestado... pero hemos sido muy cautos y vamos a seguir siéndolo y vamos a seguir echando mano de lo que se pueda para nosotros poder sacar adelante los compromisos que tenemos con el usuario".