´Investiguen a todos´, demanda exdirigente. Dice panista que no importen colores

Cd. Victoria, Tam.- Luego de la detención del exgobernador Eugenio Hernández Flores, acusado por hechos de corrupción y a quien el jueves le fue declarada la formal orden de prisión, el exdirigente municipal del Partido Acción Nacional y regidor en el Cabildo de Ciudad Victoria, Javier Antonio Mota Vázquez, consideró que esta es una muestra de la aplicación de la ley y combate a la impunidad por el Gobierno del Estado.

"No era posible que hubiera personajes políticos, del color que sea, en este caso tocó el caso particular del exgobernador, pero no era posible que anduvieran paseándose como si nada por todo el estado estas personas, haciendo lujo de derroche como en algunos otros casos, como el exgobernador Egidio Torre en San Pedro, o en Houston, haciendo compras".

Sin mencionar específicamente a algún personaje, Mota Vázquez pidió que se siga investigando otros probables casos de corrupción. "Este es un mensaje muy claro en cuanto a que el combate a la impunidad va fuerte, yo le agregaría a los avances que se han logrado con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción".

Además de la compra de un predio de mil 600 hectáreas en el puerto industrial de Altamira en el 2007, al exmandatario estatal le siguen otras 15 investigaciones las cuales le fueron informadas el jueves en la audiencia en la cual recibió el auto de formal prisión.

En el caso principal están involucrados el exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, el empresario Fernando Cano, su exsecretario de Obras Públicas Alberto Berlanga Bolado, y dos personas más.

"Vemos que ahora sí se está poniendo manos a la obra en el tema a diferencia de las administraciones anteriores, que eran pura simulación y disfrazar la problemática que todos los días nos afectaba a los tamaulipecos".

En el caso del exgobernador Egidio Torre se pronunció porque se le investigue para descartar cualquier probable responsabilidad de delito de corrupción.