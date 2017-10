Investigarán irregularidades en la entrega de despensas

Reynosa, Tam.-Un grupo de vecinos de la colonia El Olmo pidieron a las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social (Sebisol), entreguen las despensas a todos por igual.



Las mujeres y hombres comentaron que pese a que fueron censados, aunque llegaron 250 despensas el apoyo alimentario no llegó a todos, pues solamente entregaron 37 despensas.

“Nos comentaron que tenían que estar autorizados de Victoria, pero se supone que si no hay autorización no hubieran empezado a entregar, a nosotros se nos notificó por personas y me di cuenta que era gente de mis predios”, dijo Carla Ortiz, presidenta del sector.

REVISARÁN ANOMALíAS

Francisco Garza de Coss, representante de la zona norte del Gobierno del Estado, comentó que se revisará la situación, pero ya que no es como se hacia antes, por lo que van a verificar para ver si hay alguna anomalía.

“Ya no se les da a líderes de colonias y que ellos repartan, ahora es bajo un estudio socioeconómico, que es lo que todo el mundo reclamaba que no se despilfarre el dinero y se optimiza y se distribuya de manera correcta”, comentó Garza de Coss.

Con la nueva administración cambió la entrega de apoyos, ya que se realiza el experiencia social único, para que los apoyos lleguen a las familias que realmente lo requieran.