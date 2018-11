Investigarán a Maradona

Ciudad de México

A Diego Armando Maradona se le soltó la lengua y podría costarle caro.

La Comisión Disciplinaria de la FMF informó que recibió una solicitud de investigación por parte de la Comisión de Árbitros en contra del director técnico de Dorados de Sinaloa por las declaraciones realizadas al término del encuentro ante el Atlético San Luis.

Y es que el estratega argentino salió muy molesto con el trabajo del silbante Alan Enrique Martínez luego del empate 1-1 el sábado en Sinaloa, marcador que le costó al conjunto del sudamericano cortar una racha de cinco victorias en la Liga de Ascenso MX.

"Estamos amargados por el empate, no fuimos agraciados por el árbitro, que pitó todas las pelotas divididas en nuestra contra.

"Quiero seguir creyendo en la gente, pero jugar 12 contra 11 y luego 12 contra 10 es imposible, no se saben el reglamento, esto no es beisbol. No quiero remontarme a tiempos de Codesal. Si sigo hablando, diría barbaridades.

Que vean el partido las autoridades y aceptaría mi error, pero el equivocado esta vez fue el árbitro, que estuvo en contra de Dorados", fueron algunas de las declaraciones de Maradona que le costaron estar bajo la lupa de la Disciplinaria.

Ante esta situación, el órgano rector disciplinario de la Femexfut analizará las pruebas presentadas y determinará lo conducente.