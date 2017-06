Investigan a Trump por obstruir justicia

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente Donald Trump es investigado por posible obstrucción de la justicia en la indagatoria sobre la supuesta injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016 en Estados Unidos, informaron diversas fuentes oficiales a The Washington Post.



Esta decisión es un movimiento importante en la investigación sobre la posible coordinación del Presidente con el Kremlin.



El Mandatario estadounidense había recibido garantías del ex Director del FBI James Comey de que no era investigado, pero eso cambio poco después el despido del ex funcionario.



Aunque no está claro cuántas personas han sido citadas a declarar, Richard Ledgett, director de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), aceptó haber acudido a rendir su declaración tras ser convocado por el Comité del Senado.



La NSA afirmó que cooperará plenamente con el Fiscal especial, Rober Mueller, y se negó a comentar más al respecto.



La Casa Blanca ha pedido que las preguntas sobre la investigación de Rusia sean dirigidas a Marc Kasowitz, abogado personal de Trump.



"La fuga de información del FBI sobre el Presidente es indignante, inexcusable e ilegal", señaló un portavoz de Kasowitz.



Mueller fue nombrado fiscal especial para el caso ruso tras el despido de Comey, quien después aseguró que el mandatario, antes de destituirlo, le pidió que dejara pasar las pesquisas sobre los vínculos de su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, con Rusia.