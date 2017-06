Investigan a Trump por obstrucción, él niega todo

Washington DC, Estados Unidos (15 junio 2017).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildó de "falsas" las informaciones de que el Fiscal Especial para analizar la posible injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016 en EU, Robert Mueller, lo investiga por obstrucción a la justicia.



"Se inventaron una falsa conspiración en la historia de los rusos, encontraron cero pruebas, así que ahora van por la obstrucción de justicia en la historia falsa. Bonito", escribió Trump en Twitter.



La información de que Mueller está investigando a Trump por obstrucción a la justicia fue revelada ayer por The Washington Post, que cita a funcionarios sin identificar.



El Post indicó, asimismo, que el actual Director Nacional de Inteligencia, Daniel Coats, y el almirante Mike Rogers, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, aceptaron reunirse con el equipo de investigadores del Fiscal especial.







Ayer, el equipo legal del Presidentetachó la filtración al diario de "escandalosa, inexcusable e ilegal".Mueller fue nombrado Fiscal Especial para el caso ruso tras el despido en mayo del ex director del FBI James Comey, quien después aseguró que, antes de destituirle, le pidió que "dejara pasar" las pesquisas sobre los vínculos de su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, con Rusia.Mueller, quien fue el predecesor de Comey al frente del FBI durante 12 años y cuenta con la confianza tanto de demócratas como de republicanos, tiene ahora la responsabilidad de dilucidar si el Presidente incurrió en un intento dea la justicia sobre las indagatorias rusas.El mismo Comey, al ser cuestionado por el asunto durante su audiencia en el Senado, no quiso dar su opinión al respecto y dijo confiar plenamente en Mueller para dirimir lo sucedido, de manera que el Fiscal especial tiene en sus manos la gran responsabilidad de marcar el futuro político deEl delito dea la justicia puede provocar un proceso de destitución ("impeachment") contraen el Congreso, algo que apoyan legisladores de la oposición demócrata si se dan las circunstancias pertinentes, pero que no cuenta con el respaldo de la mayoría republicana.