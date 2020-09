Investigan una amenaza de atentado contra Sheinbaum

Ciudad de México

El pasado domingo 13, a las 10:29 pm, el sistema de atención de llamadas anónimas al número 089 del C5, recibió una llamada que alertaba que este 15 de septiembre un hombre identificado como "Neri" atentaría contra la vida de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de que la institución encabezada por Ernestina Godoy inició una carpeta de investigación, la mañana de este martes personal de la misma comentó el hecho en el gabinete de seguridad, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Sin embargo, de acuerdo con una fuente del gobierno capitalino consultada, con base en las características de la llamada, en el gabinete se comentó que "no es muy difícil catalogarla como no seria", entre otros elementos, porque "colgaban y volvían al llamar, colgaban y volvían a llamar". No obstante, aseguró que ya se tomaron todas las previsiones de seguridad para la mandataria local.

La llamada ocurrió dos meses y medio después del atentado fallido contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Aquella mañana del 26 de junio, en videoconferencia, apro le preguntó a Sheinbaum Pardo si ella había recibido alguna amenaza de muerte, a lo que contestó que no.

OPERADOR

De acuerdo el reporte del C5, con el FOLIO CDMX089-20-0035759, el operador con clave C50890508 recibió una llamada que advirtió que en la calle Durango 243, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, había un hombre identificado como "Neri", quien tiene armas de fuego de altos calibres como "AK-47, R15, Colt 45, Pietro Beretta nueve milímetros, 357 Magnum y balas 2.23", mismas que vende a menores de edad.