Investigan su muerte

Ciudad de México.

El sobrino de Joan Sebastian, Hugo Figueroa, quien habría sido levantado por sujetos fuertemente armados hace unos días en el estado de Michoacán fue encontrado sin vida la madrugada del jueves.

El empresario fue levantado durante un jaripeo en la Plaza de Toros "La Aurora", la cual se encuentra en Tarímbaro, incluso uno de sus guardaespaldas fue asesinado en ese acto, hecho que no impidió que su jefe fuera secuestrado.

"Encuentran sin vida a Hugo Figueroa ¡Fuerza a la familia!", escribió Julián Figueroa, primo del empresario quien dijo que se frecuentaban.

ABREN INDAGATORIAS

La Procuraduría General de Justicia de Michoacán inició dos carpetas de investigación tras el asesinato de Hugo Figueroa, sobrino del fallecido cantante Joan Sebastian.

En un comunicado, la institución detalló que una carpeta está relacionada con el homicidio, y la otra con la privación de la libertad del empresario ganadero.

Aseguró que en ambos casos se han realizado diversos actos de investigación con la colaboración de la Policía Federal.

Refirió que el cuerpo de Hugo fue localizado con heridas de proyectil de arma de fuego el miércoles a las 23:00 horas, a un costado del kilómetro 294 de la autopista México-Guadalajara, a la altura Municipio de Huaniqueo.

"Tras diligencias ministeriales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde esta tarde fue identificado por sus familiares como Hugo F., con domicilio en el Estado de Morelos", detalló.

El primo en silencio

José Manuel Figueroa no ha querido pronunciarse sobre lo ocurrido desde que se supo la noticia del secuestro. De acuerdo con una fuente cercana al artista, no existía una relación estrecha entre ambos, por ello José Manuel ha permanecido al margen y hasta el momento no ha dado declaraciones.