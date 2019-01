Investigan negocio de pipas y 71 mdd

En vísperas de la reforma energética que abriría plenamente el mercado de las gasolinas y de los hidrocarburos, Pemex convocó en 2013 a una licitación pública internacional (ITS-27235) para producir, fabricar y entregar 700 pipas o carrotanques, de los cuales 300 distribuirían gasolinas y 400 se utilizarían para desa-lojar combustóleo.

La licitación se le adjudicó a la empresa estadunidense Ethan Gas Oil LLC, que a su vez subcontrató a la compañía Mundo Global de Remolques SA de CV, mediante un contrato de producción de bienes, así como de suministro de tecnologías, celebrado el 30 de septiembre de 2013.

El costo de cada uno de los 300 carrotanques fue de 98 mil 700 dólares, y el de cada uno de los 400 vehículos restantes, 105 mil 200 dólares. Toda la operación ascendió- a 71 millones 690 mil dólares, según consta en el expediente judicial, cuya copia obtuvo Proceso.

De acuerdo con la información disponible, Pemex pagó un anticipo de 365 millones 549 mil pesos (18 millones 277 mil dólares, aproximadamente), pero ni Ethan Gas Oil ni Mundo Global de Remolques entregaron uno solo de los 700 vehículos licitados para transportar gasolina y combustóleo.

Ethan Gas Oil, por conducto de su representante legal Leonardo Velasco Pérez, demandó penalmente a los representantes de Mundo Global de Remolques SA de CV, Griselda Escalona Gómez y Norberto Jesús Quesada Almaraz, por "fraude genérico" porque la compañía que subcontrató no entregó los vehículos.

En la sentencia judicial del caso, fechada el 24 de agosto de 2018, el magistrado Maurilio Domínguez Cruz, de la Novena Sala Penal, determinó que no había delito de parte de Mundo Global de Remolques porque el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no proporcionó las pruebas necesarias, como la copia de la licitación y los términos de ésta, para saber si Ethan Gas Oil podía o no subcontratar.

Sin embargo, el magistrado estableció que "existe la probabilidad, hasta este momento procesal, de que dicha suma de dinero (los 365 millones 549 mil pesos) haya sido entregada total o parcialmente por Pemex a la moral ofendida Ethan Gas Oil, a la que se adjudicó dicha licitación para la producción y fabricación de los 700 carrotanques, mismos que Pemex no recibió".

Desde el pasado 27 de agosto de 2018 el magistrado de la Novena Sala Penal remitió al entonces encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, una copia del expediente para investigar si la petrolera fue "víctima directa por posible afectación de bienes jurídicos de la Federación, motivo por el cual se envía en sobre cerrado, copia certificada de la resolución".

En los mismos términos se envió una copia a la Auditoría Superior de la Federación, responsable de vigilar el ejercicio del presupuesto de Pemex, así como al titular de la Secretaría de Energía en su calidad de presidente del Consejo de Administración de la empresa productiva del estado, y al director general de la petrolera.

La denuncia de AMLO

>Este caso de presunto fraude no se conoció públicamente hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa del viernes 18, mencionó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue tanta la corrupción en Pemex que se compraron 700 pipas a una empresa y "ésta le entregó a otra el anticipo de 365 millones de pesos, no hacen nada y no entregan las unidades. Estamos hablando como de mil 300 millones de pesos. Es un asunto judicial. Nosotros vamos a revisarlo. Nunca se entregó nada".

> Y este domingo, en su conferencia matutina, López Obrador detalló que la probable operación fraudulenta se inició en 2013 y aunque no dio nombres, en ese año Emilio Lozoya estaba al frente de Pemex.

> ¿En ese caso no va haber punto final?, se le preguntó.

> "No. Es que, además de que estaba la denuncia en curso. Si yo me entero de un delito, si a mí me dice un funcionario algo en una reunión, supuestamente privada sobre un ilícito, mi respuesta es: actúe, proceda, porque si no me convierto en cómplice", respondió.