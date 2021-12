Investigan maltrato infantil en guardería

María Aidé Reyes Durán, Procuradora del DIF dijo que no se realizó ninguna revisión a los menores por parte del voluntariado, ya que no desean revictimizarlos, por lo que debe ser la fiscalía de justicia del estado quien debe actuar primero.

Destacó que no se tiene conocimiento si la guardería está trabajando, debido a que no es algo de competencia del DIF, pero ya en alguna ocasión acudieron a tratar de verificar la denuncia, pero no había nadie en el lugar, por lo que buscarán ir de nueva cuenta.

Añadió que se espera la indicación que les haga la Fiscalía de Justicia, debido a que es dicha instancia la que lleva a cabo la investigación, de acuerdo a la denuncia correspondiente interpuesta por las madres de los menores.

Las madres de familia denunciaron que es la directora y propietaria de la guardería quien causa el maltrato a los menores, pues señalan que los amarran, los encierran en el sanitario o bien, no les dan agua.

Mencionaron que fue el mismo personal que ya no laboraba en la guardería quienes les dijeron de la situación que estaba prevaleciendo, por lo que las madres de familia decidieron denunciarlo al DIF Municipal y la Fiscalía General de Justicia.