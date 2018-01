Investigan irregularidades en la ANDA

Ciudad de México

Tras una serie de inconsistencias en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), diversos integrantes del gremio encabezados por Roberto Sosa, acusaron a Laura Zapata, Lilia Aragón, Hilda Aguirre, Rafael Inclán, Irina Areu, Abel Casillas, Humberto Elizondo, Amparo Garrido, Luis Gatica, Juan Imperio y Lety Rodríguez de malversación de recursos y de saquear a la asociación.

#ANDATÚASABER

Un conjunto de actores que se nombran como el movimiento #ANDAtúASaber, compuesto por más de 400 miembros, entre quienes se encuentran Roberto Sosa, Julieta Egurrola y Luisa Huertas, señalaron que desean se esclarezca el manejo que han hecho de la ANDA ex dirigentes como Lilia Aragón.

El movimiento acusó que Aragón, antigua secretaria general de la asociación y miembro del comité en diversos momentos, puso a la venta inmuebles pertenecientes a la ANDA como un teatro en Guadalajara y un terrero en Punta Mita, en Riviera Nayarit.

“Se piensa que la ANDA no tiene dinero pero eso es mentira, no es un sindicato falto de recursos o pobre, mucho menos está en quiebra. Lo que pasa es que la han saqueado por muchos ex miembros. La ANDA es un sindicato millonario que posee propiedades en toda la República. El botín de su desaparición es vasto y estos compañeros, junto a otros más, esperan el momento de asaltarnos y quitarnos lo que con años de trabajo hemos construido”, señaló Luisa Huertas.

21 MILLONES DE PESOS

En la conferencia de prensa los actores expusieron que algunas de las propiedades han sido vendidas en un precio irrisorio y que no se sabe cuál fue el destino de ese dinero.

“Ambas propiedades fueron rematadas a un costo muy por debajo de su costo real. Por ello Aragón fue consignada y encontrada culpable”.

Los actores inconformes expresaron que tras la auditoria más reciente se descubrió que hay 21 millones de pesos desaparecidos, por lo que han interpuesto una demanda en la Fiscalía de Delitos Financieros cuya investigación se encuentra actualmente en etapa de investigación.

También se dio a conocer que Lety Rodríguez, actual presidenta de la Comisión de Honor y Justicia, ha sido cómplice de quienes han saqueado a la asociación y por ello piden que se le investigue.

“En las ventas de las propiedades ilegales ella era la encargada de la Comisión de Jubilación y le correspondía defender y resguardar esos bienes. Eran propiedades que servían para que nuestros compañeros jubilados pudieran disfrutar”, dijo Jorge Fink.

ALZA LA VOZ

Laura Zapata, una de las actrices señaladas por el movimiento #ANDAtúASaber de desfalcar a la ANDA por más de 21 millones de pesos, aseguró que el presunto robo es una total mentira que busca ocultar a los verdaderos ladrones.

La actriz explicó que el tema del robo es un pretexto para ocultar los malos manejos que se hacen en la ANDA desde hace unos años.

“Están con el supuesto desfalco porque es la bandera que ahora tienen. Es algo que dijeron hace tiempo, después se les olvidó y ahora lo vuelven a sacar. Deberían de ser específicos, si tienen pruebas deberían de decir quién robó, cuánto y cuando, no sólo lanzar nombres. Cuando empezaron con lo del desfalco yo les dije que hicieran una denuncia”, expresó.

La actriz detalló que el asunto del robo nunca fructificó porque nunca se presentaron las pruebas suficientes que hicieran válida la acusación.

“Lo de los 21 millones no existe, porque si no ya estaría alguien en la cárcel. Fueron denuncias falsas, sin sustento y por eso nunca fructificaron”.

Zapata cree que la razón por la que la implican en el desfalco obedece a que es una mujer que no se queda callada y que ha descubierto a los verdaderos ladrones.

“Me han de tener miedo y pavor porque yo soy una persona franca, recta, honesta, que no me quedo callada y que de tonta no tengo un pelo. Me he puesto a estudiar un año para ver qué es lo que pasa dentro de la asociación”, añadió.

(SUN)