Investigan filtración a Facebook México

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) colabora con autoridades de Estados Unidos e Inglaterra para conocer si la empresa Cambridge Analytica ha tenido alguna incidencia entre los usuarios de Facebook de México, aseguró la comisionada Patricia Kurczyn Villalobos.

"Facebook México se ha mostrado con la mejor disposición de colaborar y apoyar, eso es una noticia muy buena porque no están obstruyendo sino por el contario, están en un plan de colaborar de acuerdo con sus reglas de empresas, porque ellos quieren recuperar su prestigio", comentó en entrevista la también encargada de la Comisión de Datos Personales del Inai.

"Cuando nos enteramos de que estaban hablando de la utilización (de datos personales) para varios casos, Brexit, en Gran Bretaña, o para efectos electorales, en Estados Unidos, naturalmente comenzamos a poner atención y lo primero que se está haciendo es recabar información para saber qué es lo que ha hecho Cambridge Analytica en nuestro país", expuso.

Expresó que se tiene que investigar si los datos personales de 700 mil usuarios en México, según cifras de Facebook, fueron usados para cualquier situación indebida en el contexto del actual proceso electoral.

El pasado 17 de marzo, los diarios The London Observer y The New York Times dieron a conocer que en 2014 la empresa Cambridge Analytica obtuvo información de manera ilegal de más de 50 millones de usuarios de Facebook (luego la cifra aumento a 87 millones), para tratar de influir en las decisiones de votantes en la elección de 2016 en Estados Unidos.

¿Qué ha hecho el Inai en el caso?

Con la última información que hemos tenido en relación con el caso que se le ha llamado Cambridge Analytica, hemos estado muy pendientes. El hecho de que nos digan que 87 millones de usuarios de Facebook han sido manejados para fines electorales, la mayoría en Estados Unidos, nos llama mucho la atención y nos prendió los focos para investigar en México.

¿Son focos rojos?

Sí. Tenemos que investigar y evitar que los datos personales sean usados para cualquier situación indebida, más ahora con el proceso electoral.

¿Qué es lo que van a hacer?

El confirmar que sí hubo usuarios de Facebook en México que admitieron formar parte de un programa nos demuestra que no tenemos la cultura para proteger nuestros datos personales, lo primero que estamos haciendo es recabar información para saber qué es lo que ha hecho Cambridge Analytica en nuestro país.

¿Qué avances tienen?

Esto nos ha llevado a un proceso de investigación, no podemos revelarlo, pero tenemos información de que hay una aplicación que llamada pig.gi, que tiene un esquema similar y al respecto se hace una indagatoria.

¿Cuántas personas pudieron ser afectadas por esta empresa o por Cambridge Analytica?

No tenemos ese dato. A nivel mundial se habla de 87 millones de usuarios, en el caso de México se hablaba de 700 mil, pero tampoco lo podemos corroborar, porque no se tiene la certeza. Lo que sí podemos decir es que hay un trabajo coordinado con las autoridades estadounidenses, como con las británicas, para conocer qué están haciendo y establecer una colaboración, están con la mejor disposición de apoyarnos para saber si ha habido una incidencia en usuarios mexicanos.

¿Con quiénes colaboran?

Con la Federal Trade Commission de Estados Unidos y con la Autoridad Británica de Protección de Datos Personales. Ellos nos informaron qué están investigando, pero se reservan lo que hacen, porque deben manejarse con cautela, si no sería como avisarles por qué rumbo van.