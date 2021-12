Investigan brotes de listeria

El 20 de diciembre de 2021, Fresh Express retiró el ícono externo de varias marcas de productos para ensaladas empaquetados. El retiro del mercado incluye todas las fechas de caducidad con los códigos de producto Z324 a Z350.

Las marcas incluyen Fresh Express, Bowl & Basket, Giant Eagle, Little Salad Bar, Marketside, O Organics, Signature Farms, Simply Nature, Weis Fresh from the Field y Wellsley Farms Organic.

El 16 de diciembre de 2021, el ícono externo del Departamento de Agricultura de Michigan identificó la cepa del brote de Listeria en una bolsa de ensalada empaquetada Fresh Express Sweet Hearts.

Los CDC también están investigando otro brote de Listeria relacionado con ensaladas envasadas producidas por Dole.

LO QUE SE DEBE HACER

No coma ensaladas empaquetadas retiradas del mercado. Tírelos o devuélvalos al lugar donde los compró.

Siga estos cinco pasos para limpiar su refrigerador, contenedores y superficies que puedan haber tocado las ensaladas empaquetadas retiradas del mercado. La listeria puede sobrevivir en el refrigerador y se puede propagar fácilmente a otros alimentos y superficies.

Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene estos síntomas de infección por Listeria después de comer ensaladas empaquetadas.

Las personas embarazadas generalmente solo experimentan fiebre, fatiga y dolores musculares. Sin embargo, la Listeria puede provocar la pérdida del embarazo o un parto prematuro. También puede causar enfermedades graves o la muerte en los recién nacidos.

Las personas que no están embarazadas pueden experimentar dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, además de fiebre y dolores musculares.

UNA GRAVE ENFERMEDAD

La listeria puede causar una enfermedad grave (conocida como listeriosis invasiva) cuando la bacteria se disemina más allá del intestino a otras partes del cuerpo.

Las personas embarazadas, los adultos de 65 años o más y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave.

Los síntomas de una enfermedad grave generalmente comienzan de 1 a 4 semanas después de ingerir alimentos contaminados con Listeria, pero pueden comenzar el mismo día o hasta 70 días después.