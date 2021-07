Investigan accidental avería

Luego de que se registrara una explosión en un ducto de gas natural, cientos de familias residentes de la colonia Unidad Obrera, Loma Blanca y Nuevo Amanecer, fueron evacuadas de sus hogares por elementos de Tránsito Local, personal de Protección Civil y demás cuerpos de rescate.

Los hechos ocurrieron a las 07:45 horas de ayer, en un ducto ubicado a la entrada de la colonia Unidad Obrera y que corre paralelo con el bulevar Luis Donaldo Colosio.

El siniestro se originó donde se encuentran realizando la obra del sifón hidrológico, que servirá para disminuir el nivel de agua a las colonias aledañas.

Al momento de la explosión en el lugar no se encontraba ningún trabajador que realizara dicha obra, pero se investigará debido que en el lugar había maquinaria de excavación que pudo haber fracturado días antes el ducto cuando realizaban su trabajo.

Al explotar la línea primero se generó una fuga de gas aunado, a ello un zumbido que se podía escuchar a varios kilómetros de distancia.

Minutos después cuando los Bomberos se encontraban trabajando en el sitio se registró el incendio.

Las llamas alcanzaron una altura de más de 20 metros y el resplandor se podía observar a más de cinco kilómetros a la redonda.

Algunas personas en redes sociales que comentaban que tras la explosión se cimbró la tierra.

Luego de la explosión, las familias que viven cerca donde se originó el siniestro salieron corriendo de sus casas y al percatarse que se estaba incendiando el ducto de gas natural, tomaron rutas de evacuación rumbo a las colonias Lampacitos, Almaguer y Fraccionamiento Reynosa, para ponerse a salvo.

Las vialidades en ambos sentidos fueron cerradas por elementos de Tránsito Local, quienes también se encargaron de acarrear en las patrullas a gente que salía de las colonias más cercanas a la explosión.

Luego de tres horas todo volvió a la normalidad, pues los Bomberos lograron controlar el siniestro y se permitió el acceso a las personas que habían sido evacuadas.

En primera persona…

POR GUADALUPE CASTORENA

Tuve miedo de morir quemado. No era una mañana cualquiera, el estruendo despertó a los vecinos y a mi familia. Las manecillas del reloj rozaban cinco minutos antes de las ocho de la mañana, aún no tomaba café, pan menos.

El estruendo me dejó sordo como si estuviera cerca de la explosión de una paloma de esas que hacen llorar de miedo a los perros. Se oyó un prolongado booooom!!!

Me levanté como pude, ni siquiera me puse las patas de gallo, descalzo entre tepetate, piedras y tierra suelta, que me lastimaban los dedos y la planta de los pies. Jamás en mi vida y menos como reportero gráfico había oído un ruido como si fuera la turbina de un avión gigantesco y lo tuviera cerca de mis orejas.

Entre vecinos corrió la idea de una explosión en una gasera del sector.Muchos huyeron despavoridos junto con mi familia, mi señora esposa y mis hijos. El cielo estaba nublado pero aún no se prendía nada, solo se escuchaba un zumbido como el de la turbina de un avión.

Luego que mi familia se fue de la casa, junto con otros vecinos, me dispuse a “cubrir el evento”, como le llamamos cuando vamos a reportear. Me subí al Malibú 2000, el coche de mil batallas, como antes lo hacía para otros accidentes. Como siempre no dejaban pasar, pero como siempre, me colé al lugar. Por el tamaño de la fuga y del estruendo esperaba ver víctimas mortales o heridos, pero nada de eso había, solamente una fuga intensa de una tubería de alta tensión de gas natural, como nos informaron elementos de Protección Civil. Me advirtieron que no tomara fotografías con flash para evitar un chispazo que desatara una flama.

Al acercarme a una distancia prudente, cuando aun no había flama, durante la transmisión se escuchó una pequeña chispa que ocasionó el flamazo y el fuego que se prolongó por varias horas. Ya luego, tiempo después, llegaron soldados, agentes de policía, Guardia Nacional, otros reporteros y por órdenes de Redacción hicimos la obligada transmisión en vivo durante poco más de tres minutos.

Lo reconozco, sentí miedo, terror, pánico en todo el cuerpo al ver el flamazo. Tuve mucho miedo de morir quemado.