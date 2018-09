Investigan abusos en Iglesia de NY

La Fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, emitió citatorios para ocho diócesis católicas romanas en el estado como parte de la investigación de su oficina sobre el manejo de acusaciones de abuso sexual por parte de la iglesia.

Una fuente policial familiarizada con la investigación, pero no autorizada para hablar públicamente, dijo a The Associated Press que las citaciones se emitieron este jueves.

Con ello, la Fiscalía solicitó documentos relacionados con acusaciones de abuso sexual, pagos financieros a posibles víctimas o los hallazgos de las investigaciones internas de la iglesia.

La oficina de Underwood está llevando a cabo una investigación civil sobre cómo los líderes de la iglesia respondieron a los informes de abuso.

Los mensajes que quedaron con los funcionarios diocesanos no fueron devueltos inmediatamente.

El anuncio se produce tres semanas después de que una investigación del gran jurado descubriera el abuso sexual desenfrenado de más de mil niños por parte de unos 300 sacerdotes en Pensilvania.