Investigan a Webb por fraude electoral

Laredo, Tx.- El Condado Webb está incluido en una investigación del Procurador de Justicia de Texas por posible fraude en la votación por correo. Hay poco más de mil boletas que se verifican para determinar si fueron llenadas legalmente.

"Nosotros colaboramos con el estado enviándoles toda la información que nos pidieron, sólo queremos aclarar que la oficina de elecciones no se encarga de llenar estas formas para votar por correo", dijo José Salvador Téllez.

El Administrador de Elecciones en Webb agregó que bajo las leyes de Texas solamente se permite votar por correo a las personas que no pueden leer, no pueden escribir o no pueden ver. En estos casos se les entrega una forma que deben llenar.

Aunque no es un delito ayudar a una persona para el llenado de sus formas de voto, las autoridades investigan si estas personas las llenan de manera correcta o bien manipulan el voto para favorecer a un candidato.

En la última elección primaria votaron por correo poco más de mil 200 personas, una cifra alta en comparación con otros comicios.

La investigación iniciada por el procurador de Justicia Ken Paxton, incluye además de Webb a San Antonio y Dallas, donde también hay alegaciones de fraude por correo.

En Webb quien se quejó de esta práctica y solicitó una investigación a fondo fue el actual juez del condado, Tano Tijerina, quien pidió el apoyo del procurador Paxton para iniciar una investigación.

En su momento, el juez Tijerina señaló que numerosas formas para votar por correo fueron llenadas con la misma letra y salieron de una misma dirección, algo que es inusual. En la elección de marzo del 2018 su contrincante fue Patricia Barrera.

Cabe mencionar que en el 2018 la oficina del Procurador enjuició a 30 personas por delitos electorales comprobándose 97 violaciones a las leyes.

Actualmente hay una propuesta de ley en el Senado de Texas, la SB 9 del senador Bryan Hughes, quien propone un control más estricto del voto por correo y penalizarlo con más fuerza para quienes violen las leyes.

"Nosotros en Webb solamente asistimos con información a la Oficina del Procurador de Texas pero no tenemos nada que ver en la investigación", aclaró Téllez.