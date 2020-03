Investigan a red de funcionarios

Nueva York, N.Y.

La Justicia federal de Estados Unidos está investigando una red de funcionarios mexicanos que estaría conectada con el ex Secretario de Seguridad Genaro García Luna.

La información fue revelada por la Fiscalía estadounidense en una audiencia de García Luna en Nueva York, quien enfrenta un juicio por presuntamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa, según explicó el periodista de The New York Times, Alan Feurer, en su cuenta de Twitter.

"Los fiscales no los nombraron, pero dijeron que eran coconspiradores en el caso", explicó Feurer en un tuit.

Muchos de estos funcionarios aún están en México y muchos de ellos tienen importantes puestos y posiciones en el sector privado, según uno de los fiscales.

En la audiencia, un juez negó a García Luna la libertad bajo fianza, luego de que sus abogados ofrecieran pagar un millón de dólares para llevar el proceso en libertad.

Dejó, sin embargo, abierta la posibilidad para un nuevo intento.

RECHAZAN LA FIANZA

Un juez federal en Brooklyn le negó la fianza ayer viernes a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, quien está acusado de aceptar decenas de millones de dólares en sobornos para proteger al cártel de Sinaloa.

El magistrado Robert Levy dijo que la fianza de un millón de dólares que García Luna propuso no aseguraría que comparezca por los cargos de que conspiró para traficar cocaína e hizo declaraciones falsas.

Los fiscales se opusieron a la liberación de García Luna, argumentando que, de ser excarcelado, podría regresar fácilmente a México o a un país sin un tratado de extradición con Estados Unidos.

El vicefiscal federal Michael Robotti dijo que García Luna conserva una "red de exfuncionarios corruptos" que lo ayudarían a "instalarse cómodamente" en México.

Agregó que el exfuncionario podría pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense si es declarado culpable de proteger a la mafia de narcotraficantes del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán.

García Luna niega las acusaciones y dice que su intención es defenderse en un juicio.

Su abogado, César de Castro, argumentó que García Luna dejaría a familiares y amigos en la ruina financiera si se da a la fuga antes del juicio.

"No creo que eso suceda", señaló.

Levy dijo que la fianza propuesta no incluía suficientes activos, tales como bienes inmuebles, para "causarle algún tipo de dolor" a sus posibles fiadores si García Luna se convierte en prófugo.

"No digo que no haya condiciones que puedan asegurar su regreso a la corte", dijo el juez, "pero esta fianza no basta".