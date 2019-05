Investigan a presidente del PSG por corrupción

París, Francia.

Un funcionario judicial galo informó que el presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, está bajo investigación en Francia por presunta corrupción.



La acusación preliminar de corrupción activa se presentó a mediados de mayo, explicó la fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a informar sobre la pesquisa en público.



El funcionario no ofreció más detalles.



Según el diario Le Parisien, el juez instructor sospecha que Al-Khelaifi firmó un pago de 3.5 millones de dólares al ex presidente de la IAAF, Lamine Diack, para ayudar a que Qatar lograra la sede del Mundial de Atletismo.