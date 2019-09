Investigan a diputada local del PRD por cargo anterior en Tabasco

Villahermosa.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) de Tabasco notificó hoy a la diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Elsy Izquierdo Morales, la existencia de una investigación en su contra por observaciones durante su cargo como coordinadora estatal del Programa Escuelas de Calidad en la pasada administración.

Personal de la dependencia acudió a sus oficinas en el Congreso del estado para realizar el trámite administrativo e informar que el próximo 1 de octubre deberá presentarse para el procedimiento de aclaración.

A través de un video difundido por un medio de comunicación local, que muestra el momento en que es notificada la legisladora, se especifica que entre las observaciones halladas en la auditoría hay inconsistencias en el pago de bonos a personal educativo, entre otras.

"Lo bueno es que no me acusan de desvío, son cuestiones de procedimiento, pero me extraña que me lo hagan a mí y no a tantos funcionarios que ni siquiera han notificado", expresó la diputada durante la notificación.

El pasado 20 de septiembre, la actual legislatura eliminó el fuero constitucional de los diputados locales, a propuesta de la bancada de Morena, que incluyó al gobernador del estado, alcaldes, magistrados de tribunales, secretarios del gabinete, fiscales y consejeros electorales.