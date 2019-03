Cd. de México- La Policía de Michigan se encuentra averiguando los reclamos de un supuesto robo a la cantante Aretha Franklin de 180 mil dólares, ocurrido dos meses antes de su deceso, reportó el portal Spin.

"En junio del 2018, (Franklin) presentó una queja ante la Policía de Bloomfield Township por uno de sus cheques que se creía que fue robado", dijo Paul Walton, fiscal asistente del condado de Oakland, a Detroit News.

"Pero desafortunadamente con su muerte es difícil determinar si realmente se lo pasó a otra persona quien tenía permiso y autoridad para cobrarlo".

El abogado de bienes raíces de Franklin, David Bennett, afirmó que la cantante poseía varios cheques sin cobrar, y que desconocía las razones de la famosa para no usarlos.

"Tuve que reeditar algunos de ellos porque eran muy viejos. No sé por qué no los cobró, pero parece que el IRS (Servicio de Impuestos Interno) los considera parte de ingresos no declarados y quieren ir por ellos".

Los administradores de los bienes de Franklin tuvieron que pagar 6.3 millones de dólares en impuestos atrasados al IRS; la artista falleció en agosto del años pasado sin dejar un testamento.