Investigan a 84 en caso de Roberto Borge

Cd. de México (27 enero 2018).- La justicia de Quintana Roo va por más implicados en la red de corrupción de Roberto Borge.



De las 27 denuncias penales en contra de 84 colaboradores del ex Gobernador por el desfalco de 11 mil millones de pesos al erario se han librado al menos 12 órdenes de captura y han sido detenidos 8 implicados.



En el mes de agosto, la Auditoría Superior de esa entidad del sureste interpuso 27 denuncias penales ante la Fiscalía local en contra de 84 funcionarios estatales y municipales que, se presume, participaron en el desvío de recursos.



De septiembre a la fecha, han sido detenidos ocho ex funcionarios que están en la cárcel o enfrentan su proceso en libertad.



Además del ex Gobernador, quien está preso en el Reclusorio Oriente, figuran Carlos Acosta Gutiérrez, ex director de VIP SAESA, y Víctor Hugo Loyola Corona, ex Procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).



También ya fueron apresados Paulina García Achach, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y el ex Secretario de Gobierno Gabriel Mendicutti, detenido luego de un evento proselitista del precandidato a la Presidencia José Antonio Meade.



Apenas el jueves, la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo detuvo en la CDMX a Mauricio Góngora, Secretario de Finanzas con Borge y ex candidato del PRI la Gubernatura, por un presunto desvío de 155 millones de pesos y un quebranto de 594 millones al Municipio de Playa del Carmen.



En tanto, Roosevelt Ercé Barrón, tesorero con Borge, acusado de desempeño irregular de la función pública, y Mauricio Rodríguez Marrufo, ex titular de la Seduvi, acusado por autorizar el remate de predios públicos a bajo precio, enfrentan su proceso en libertad tras el depósito de una fianza.



De acuerdo con la Fiscalía del Estado, tras la detención de Borge, en junio de 2017, se registró una lluvia de amparos.