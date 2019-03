Investigan 50 casos de corrupción en medicinas

Cd. de México.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, reveló que fueron abiertas 50 investigaciones por presuntos casos de corrupción en la compra de medicamentos que involucran a funcionarios del Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.



"Lo que me ha planteado el Presidente de la República es que se presenten todas las denuncias, involucren a quien involucren y eso incluye a personajes de la Administración anterior", dijo.



"Estamos presentando los casos de defraudación fiscal, de operaciones simuladas y los casos relacionados con salud. La próxima semana ya podemos dar información al respecto".



- ¿Cuántas denuncias se han presentado?, se le preguntó.



"El modelo de riesgo nos permite detectar más o menos 50 casos con mayor incidencia, de acuerdo con los indicadores del propio modelo. Estos son casos de corrupción relacionados con el Sector Salud", respondió.



El funcionario federal informó que la instrucción presidencial incluye guardar sigilo hasta que las indagatorias concluyan, se denuncien ante las autoridades correspondientes y sean juzgadas por el Poder Judicial.

"También me ha pedido que esto se haga público hasta el momento en que la Fiscalía General de la República o en su caso los órganos jurisdiccionales se pronuncien", indicó.



Entrevistado en Palacio Nacional, también dio a conocer que, hasta el momento, el organismo ha interpuesto 30 denuncias ante la FGR por otros casos que han sido investigados en lo que va de este Gobierno.



"Hemos presentado 30 denuncias relacionadas con lavado de dinero, vinculado con robo de hidrocarburos, corrupción política y delincuencia organizada", dijo.



Nieto explicó que la próxima semana podría darse a conocer la estrategia para combatir a los llamados "factureros", cuya actividad ilícita ha permitido el lavado de dinero y casos de corrupción como los que se presentaron en la Administración de Peña Nieto.



"Es un problema muy grave porque no sólo se trata de lavado de dinero, sino de corrupción de naturaleza política. La Estafa Maestra, la generación de empresas fachada y las facturas falsas son los problemas que generaron el crecimiento desproporcionado de la corrupción en la anterior Administración", indicó.



Sobre las indagatorias contra Universidad Autónoma de Hidalgo, el funcionario advirtió que continuarán abiertas a pesar de que la institución ha argumentado que la cuenta de 156 millones de dólares detectada está a nombre del patronato y no de la casa de estudios.