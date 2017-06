Investiga FBI a yerno de jefe de campaña de Donald Trump

De acuerdo a la información publicada, los empresarios se han visto envueltos en una serie de negocios inmobiliarios en los últimos años impulsados por millones de dólares de Manafort.

Entre las transacciones se incluyen la financiación de departamentos y casas de lujo en Nueva York y California con dinero del ex coordinador de campaña de Trump, así como de otros inversionistas como su yerno Jeffrey Yohai y el actor Dustin Hoffman y su hijo.



El FBI ha revisado los registros financieros de Yohai, quien ha sido acusado en un juicio de fraude a inversionistas, señala el artículo.



Hasta el momento, no se determina si la investigación forma parte de las acusaciones en contra de Manafort por sus negocios en Ucrania.



El dirigente de campaña de Trump ha sido investigado en varias ocasiones por sus actividades empresariales, por no informar sobre reuniones en el extranjero y por su posible relación entre los miembros del equipo de Presidente estadounidense con Rusia.



El papel del empresario inmobiliario en las investigaciones sobre Rusia es importante ya que se ha comprobado que trabajó con el ex Presidente ucraniano Viktor Yanukovich, simpatizante del Gobierno ruso.