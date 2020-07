Investigación de fraude financiero no es político

Tampico, Tam.- La investigación del fraude financiero cometido durante el sexenio de Egidio Torre Cantú no es político ni de colores, dijo el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, Joaquín Hernández Correa.

Durante un recorrido para verificar los filtros sanitarios en el paso de lanchas del río Pánuco, el legislador apuntó que los desleales ex funcionarios de primer y segundo nivel del Gobierno Estatal, desviaron los recursos con empresas que ahora no existen.

"No debe ser, ni es político, no debe haber distingo de colores, esto es que si es azul no se castiga, si es verde sí, y si los funcionarios desviaron e hicieron incluso empresas personales para desviar recursos es muy delicado y castigado por la sociedad", enfatizó.

Hernández Corre confía en que se pueda dar un resolutivo a este caso de fraude financiero cometido en contra del erario público del Gobierno del Estado, en donde se estiman varios miles de millones de pesos.

"Sé que hay mucha gente involucrada, pensaron que tendrían el poder permanentemente y no les salió como pensaban, son funcionarios de la administración del entonces gobernador Egidio Torre Cantú, ya están siendo señalados, algunos ya no están en el país, pero esperemos que el brazo de la autoridad los alcance y paguen corporalmente esas penas", refirió.

Sobre algunas cuentas públicas que aún están sin aprobar, el legislador hizo hincapié en la cuenta pública no aprobada del 2018 de la administración de Andrés Zorrilla Moreno, en Ciudad Madero, la cual también incluye al actual alcalde Adrián Oseguera Kernion, pues fue el año de poderes municipales y se estima en unos 26 millones de pesos el quebranto.