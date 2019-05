Investiga SEC a Boeing por caso 737 Max

Washington DC, Estados Unidos.

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) está investigando si Boeing Co. reveló adecuadamente los problemas relacionados con el avión de pasajeros 737 Max, según personas familiarizadas con el tema, a medida que los reguladores intensifican sus indagaciones de la compañía tras dos accidentes mortales.

Los funcionarios de la división de cumplimiento de la SEC están examinando si Boeing se comunicó adecuadamente con los accionistas respecto a los problemas materiales del avión, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas debido a que la investigación no es pública.



Además, la agencia está revisando la contabilidad del fabricante de la aeronave para asegurarse de que sus estados financieros reflejen apropiadamente los posibles impactos de los problemas, indicaron las fuentes.



La indagación de la SEC está en sus primeras etapas y las investigaciones del regulador a menudo no conducen a acusaciones de mala conducta. Aun así, la investigación profundiza la crisis que enfrenta Boeing desde que un 737 Max se estrelló en Etiopía el 10 de marzo. Dicha caída, posterior a un accidente mortal en octubre en aguas de Indonesia, hizo que los reguladores de todo el mundo conectaran a tierra al avión.



Boeing no hizo comentarios de inmediato, mientras que la portavoz de la SEC, Judith Burns, declinó hacer comentarios.



Las autoridades federales han estado realizando una investigación criminal de Boeing en relación a los accidentes. Mientras esa investigación analiza el proceso de certificación para los nuevos aviones 737 Max, la investigación de la SEC se centra en si Boeing cumplió con sus obligaciones de informar a los inversionistas como una empresa pública.



Las normativas del mercado de valores exigen que las empresas informen a los accionistas sobre asuntos que podrían tener un impacto importante en sus finanzas, generalmente mediante la presentación de declaraciones con el regulador.



Los problemas asociados con el 737 Max se centran en un software de control de vuelo que puede haber contribuido a los repentinos y mortales descensos de los aviones en Etiopía y cerca de Indonesia. Ambos accidentes ocurrieron poco después del despegue. Boeing dijo a principios de este mes que el Max había realizado con éxito más de 200 vuelos con una actualización de software.