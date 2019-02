Investiga PGJ 5 intentos de plagio en Metro

Cd. de México.

Hasta este viernes, la Procuraduría General de Justicia local tiene abiertas cinco carpetas de investigación por intentos de secuestro en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (SATC-M) y alrededores.

Las denuncias se han sumado en tres días y reclasificado, informó la Procuradora local, Ernestina Godoy.



"Ya se animaron más mujeres a acercarse a la ciudadanía, ayer platicamos con un grupo de mujeres que están organizadas en asociaciones, colectivos, con este tema de género y nos dimos cuenta que es un asunto complicado.



"Las empezaron a clasificar como tentativa de secuestro o tentativa de privación de la libertad, las empezaron a clasificar mal porque las clasificaron como robo de celular o robo de objeto, porque era lo que ellas decían 'intentaron robarme', entonces vamos a analizar", sostuvo en entrevista.



Godoy Ramos señaló que en un principio, las víctimas que acudían al Ministerio Público eran desestimadas en su denuncia, debido a que no se concretó el delito.



"Nuestros Ministerios Públicos recibían testimonios y no les habían, al final, ni robado ni secuestrado, entonces varios decían 'pues qué vienen a denunciar', cuando pues, si es una mujer con alteraciones y eso, la debieron haber recibido", dijo.



Por otro lado, señaló que se analiza la forma en la que deben ser clasificados estos ataques.



"Puede ser como tentativa de secuestro o tentativa de privación ilegal de la libertad, vamos a ver cuál tiene mayor pena. Lo que necesitamos es documentar, ayúdenos a documentar para saber cuál es la dimensión, porque tampoco queremos que se cause pánico y que se crea que en la Ciudad de México en cualquier lugar nos pueden secuestrar, no es así, pero necesitamos tomarlo con seriedad y ver dónde está el problema", señaló.



Las estaciones donde ocurrieron las denuncias levantadas son Coyoacán, Mixcoac, General Anaya, Tacubaya y Zapata.



Con los testimonios de algunas de las víctimas se busca crear un retrato hablado de los agresores y ubicarlos mediante las cámaras del C5, sin embargo, aún no se establece una motivación para estos ataques.



"Alguna de las chicas dijo 'tengo muy presente la cara', entonces nos va a hacer el retrato hablado, en un caso tenemos un número de placas y descripción de un vehículo, todo lo que podamos", concluyó.