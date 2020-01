Investiga gobierno sabotaje a Pemex

Ciudad de México.

El gobierno federal investiga posibles acciones de sabotaje contra Petróleos Mexicanos (Pemex), realizado a través de robos que han logrado paralizar la producción en plataformas o tomas clandestinas de gas que obligan a cerrar ductos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que, en el caso de las plataformas marítimas de la petrolera, han detectado el robo de bombas que tienen un bajo costo en el mercado negro pero que, técnicamente, resultan clave para que las instalaciones se mantengan en operación.

"Sobre el robo de petróleo crudo para la exportación, se roban equipos, bombas, que aparentemente cuestan muy poco en el mercado formal y en el mercado negro, estamos hablando de bombas que pueden costar en el mercado negro cinco mil, seis mil pesos.

"Van en lanchas a las plataformas y se roban esas bombas, que paran la producción, o sea, que detienen la extracción de crudo. ¿Con qué propósito?", cuestionó.

Previamente, López Obrador confirmó que el Gobierno ha detectado un incremento en el número de tomas clandestinas de gas LP, lo que, extrañamente, no ha derivado en un aumento en el robo de ese combustible.

Sin dar nombres ni ofrecer más detalles, el Jefe del Ejecutivo deslizó la posibilidad de que las empresas privadas que compiten con Pemex en el mercado de los energéticos puedan estar relacionadas.

"En el caso del gas se incrementó el número de tomas, sin embargo, no el volumen de gas extraído, robado. Se maneja una hipótesis, no está demostrado, por eso es hipótesis, que están queriendo que no tengamos gas en Pemex, la competencia, que pongan obstáculos", aseveró.

"Pemex es la empresa que distribuye gasolinas, gas y desde luego vende también petróleo crudo, materia prima, y en todos los casos hay competidores".

López Obrador reconoció que la paraestatal ya analiza el fenómeno y que podría presentar un informe sobre los hechos durante una de las conferencias en Palacio Nacional.