Investiga Fiscalía Anticorrupción a Monterrey por derrumbe

Monterrey, México.

Aunque no han realizado ningún citatorio, la Fiscalía Anticorrupción ya requirió al Municipio de Monterrey documentación como permisos y la suspensión que tenía la plaza comercial derrumbada en la Colonia Espacio Cumbres, informó hoy el Secretario de Ayuntamiento, Genaro García.

"La Fiscalía Anticorrupción ya nos solicitó información la cual hemos otorgado puntualmente. Todo lo referente al procedimiento de suspensión, de trámite de la licencia, así como de las acciones que se realizaron el día del desafortunado desastre", dijo García.



"Toda la información que han solicitado las fiscalías ha sido a través de información documental".



Además, García señaló que la Contraloría municipal inició también una investigación interna sobre el caso, y que aunque ahora no se ha encontrado responsabilidad de funcionarios, no descarta que puedan realizar suspensiones o hasta ceses de los implicados.



"Aunado a esto la Contraloría inició un procedimiento el cual ya entrevistó a todos los funcionarios públicos que tuvieron conocimiento de los hechos y posterior en la cancelación o suspensión de ese predio, y hasta el momento no hemos encontrado nada. Pero no ha concluido el órgano de control administrativo hasta este momento algo", dijo.



"Pero daremos noticias si así fuera".